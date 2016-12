Cameroun: Mairie de Douala 2è - Le quartier Makea et le marché des femmes récompensés.

Ce sont le quartier Makea et le marché des femmes qui ont remporté l'édition 2016 du concours de propreté intégrale organisé par la mairie de Douala 2è au Cameroun

30 quartiers à l'assaut de la cagnotte

Il est désormais coutume pour les populations de douala 2è qu'en cette période de fêtes, madame le maire Denise Fampou prend sur elle de récompenser le quartier le plus propre et le marché le plus propre. Cette initiative a pour objectif de booster la lutte contre l'insalubrité et d'inciter les populations de douala 2è a garder les bons réflexes en matière de d'hygiène et de propreté. Pour l'édition 2016, ce sont 30 quartiers qui se sont lancés à l'assaut du chèque de 2.500.000 FCFA promis au vainqueur de ces concours.

Makea vainqueur.

Une fois de plus c'est le quartier Makea du chef Aboubacar qui remporte la cagnotte. Ce qui fait son troisième titre d'affilé de quartier le plus propre de l'arrondissement de douala 2è. Son chef, Sa majesté Aboubacar a précisé que ce quartier qui d'antan était réputé pour son incivisme a radicalement changé en quartier exemplaire de cet arrondissement ceci grâce a une étroite collaboration entre le chef et ses « sujets » « Makea devrait donc servir d'exemple aux autres quartiers pas seulement de douala 2è mais de toute la ville de douala » déclare Sa Majesté Aboubacar.

Eviter inondations et pollution

Il faut dire que maitre Denise Fampou maire de douala 2è et organisatrice de ce concours a tenu a rappeler aux uns et autres les critères qui ont prévalu pour la désignation des vainqueurs des différents concours pour Mme le maire, la mobilisation, le curage des caniveaux et l'innovation sont là les trois critères déterminants qui ont fait à ce que le quartier Makea et le marché des femmes se démarquent de leurs poursuivants qui eux sont loin d'avoir démérités.

Présentà cette cérémonie, le préfet du Wouri Nasseri Paul Bea a demandé aux populations de douala 2è de continuer sur cette lancée et fort est de constater que les résultats de ce genre d'initiatives sont déjà palpables la preuve : les inondations qui rendaient la saison pluvieuse en une périodetrèsdélicate pour les populations de new bell et ses environs passent maintenant sans la moindre plainte dans ce sens.

Le marché des femmes aussi

Pour la suite du palmarès, le marché des femmes remporte le concours du marché le plus propre, l'association « le cercle des amoureux du prophète » remporte le prix de l'association la plus citoyenne et enfin le quartier new bell haussa centre remporte le prix du quartier le plus pour avoir planté le plus grand nombre d'arbre. Le rendez a été pris pour l'année prochaine et les représentants des différents quartiers se sont résolus de se mettre au travail afin de détrôner le triple vainqueur du quartier le plus propre qu'est le quartier Makea.