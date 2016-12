Cameroun: Conditions du dialogue prometteuses avec les enseignants anglophones

Les représentants des syndicats d'enseignants issus des deux régions concernées, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et ceux des parents d'élèves sont aussi associés à l'instance de décision interministérielle créée par le premier ministre Philémon Yang. En effet, le gouvernement, ouvert au dialogue, s'évertue à prendre en compte les points de vue et les appréciations de la situation de crise par tous les acteurs.

La mission du comité est de proposer au gouvernement des solutions ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, afin de trouver un dénouement heureux à la crise en cours dans le secteur éducatif dans régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce qui peut compromettre le bon déroulement de l'année scolaire des élèves des localités de Buéa et Bamenda.

Copyright © 2016 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.