Cameroun: Arbre de Noël - Les Coccinelles à l'honneur

La première dame, Chantal Biya, marraine du complexe scolaire du palais de l'Unité a présidé la cérémonie y relative hier.\r

\r

«On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime/ Des messages pour les jours à venir.

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines/ On dessine tout ce que l'on voudrait dire/ On écrit sur les murs la force de nos rêves/ Nos espoirs en forme de graffiti/ On écrit sur les murs pour que l'amour se lève/ Un beau jour sur le monde endormi ». C'est par cette chanson de Demis Roussos que les petits écoliers du complexe scolaire Les Coccinelles ont lancé les festivités de la Noël hier au palais de l'Unité. C'était en présence de leur marraine, Mme Chantal Biya, épouse du chef de l'Etat et de bien d'autres personnalités dont les ministres en charge des secteurs de l'éducation. Pendant une heure et trente minutes, vont suivre chants, récits en français et en anglais, exercices de flûte... Les élèves, encouragés par leurs encadreurs pédagogiques, étalent l'immensité des savoirs acquis pendant le premier trimestre devant leur « maman ».

D'un sourire ou par des applaudissements, cette dernière marque sa satisfaction. Des ballets interprétés sur les titres spécialement dédiés à Mme Chantal Biya, des artistes Blacky Carat, ancien élève de l'établissement et The King permettent aux pupilles de lui témoigner toute leur affection. Il y a aussi Magasco, une des icônes jeunes du moment, qui apporte du piquant avec son tube « Wule bang bang ». Et comme aux Coccinelles on ne s'occupe pas que des têtes bien faites, un sketch va essayer d'édifier les enfants qui s'interrogent sur l'existence du Père Noël. Le moment tant attendu par les enfants, -la distribution des cadeaux-, intervient très rapidement. Dans une ambiance bon enfant, la première dame et les personnalités présentes se soumettent à l'exercice avec joie.

Ensuite la marraine, les ministres Youssouf Hadidja Alim de l'Education de base, Mounouna Foutsou de la Jeunesse et de l'Education civique, Bidoung Mkpatt des Sports et de l'Education physique et bien d'autres personnalités vont examiner les travaux des élèves. L'établissement en compte une centaine. Salle de classe par salle de classe, la première dame regarde les bulletins de notes, interroge sur les performances dans les différentes disciplines enseignées. A quelques exceptions près, tous les élèves ont bien travaillé pendant ce premier trimestre. Pour les moins performants, Mme Chantal Biya a recommandé un suivi plus appuyé aux enseignants. C'est satisfaite que l'épouse du président de la République a retrouvé ses pupilles sur le perron, pour une photo de famille. Et pas du tout pressée de les quitter, elle a encore distribué des bonbons cueillis sur un des arbres de noël. Et c'est sur un dernier chant de vœux de bonheur, de santé et prospérité que l'assemblée s'est séparée.