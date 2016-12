Congo-Kinshasa: La Monusco exprime sa vive préoccupation face à La vague d'arrestations et de déttions cours RDC

communiqué de presse

Kinshasa, le 20 décembre 2016 - Maman S. Sidikou, le Représtant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, a exprimé sa profonde inquiétude face à la vague d'arrestations et de déttions au cours des trois derniers jours dans toute l'étdue de la République démocratique du Congo (RDC).

En outre, il déplore le caractère arbitraire de certaines de ces arrestations. Depuis le 16 décembre, l'Organisation des Nations Unies a recsé 113 arrestations dans le pays, dont des dirigeants et des sympathisants de l'opposition, des activistes de la société civile et des défseurs des droits de l'homme, des professionnels des médias, ainsi que d'autres personnes. La plupart de ces arrestations ont été effectuées par la Police Nationale Congolaise (PNC), l'Agce Nationale de Rseignemt (ANR) et la Garde Républicaine, et ont eu lieu à Goma, Kinshasa et Bukavu. Les Nations Unies n'ont pas été systématiquemt autorisées à avoir accès aux lieux de déttion afin de vérifier les conditions dans lesquelles se trouvt les détus.

« Je suis sérieusemt préoccupé par les arrestations dont font l'objet certaines personnes qui ne font qu'exprimer leurs opinions politiques. J'exhorte les autorités nationales à respecter scrupuleusemt leurs obligations internationales matière de droits de l'homme, à créer un climat de tolérance et de respect politiques, ce tournant décisif de l'histoire de la RDC, et à garantir au personnel des Nations Unies un accès libre et sans restriction à tous les ctres de déttion. Je lance égalemt un appel aux autorités compéttes pour un strict respect de la loi, afin de garantir à toutes les personnes détues une procédure judiciaire équitable, mais aussi pour mettre fin à toutes les déttions à caractère politique », a déclaré Maman S. Sidikou.

Le Représtant spécial souhaite revir sur son communiqué de presse daté du 18 décembre 2016, dans lequel il souligne la nécessité pour tous les Congolais, et particulier les responsables des institutions judiciaires et des agces de l'Etat charge de la sécurité, de respecter les lois de la République et d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme, y compris la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique consacrée dans la Constitution, et ce, dans un espace politique ouvert. Cela est esstiel pour créer un vironnemt propice à la tue prochaine d'un dialogue constructif RDC.