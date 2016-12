Madagascar: Procès - Noël en prison pour Andriamananoro

Prévu à 8 heures 30, le jugement d'Augustin Andriamananoro n'a démarré que vers 11 heures et quart. La raison en est que trois autres procès ont précédé celui de l'ancien membre du gouvernement transitoire. « En principe, rien que sur la base de ces vices de forme, le juge devrait prononcer la libération, sans hésitation, de notre client », soutient la défense qui déplore que le verdict n'ait pas été donné hier, et qu'il faille attendre le 27 décembre, alors que le sort des trois autres procès d'hier seront connus avant les fêtes de Noël.

Il est également imputé à l'ancien ministre « d'avoir payé les participants à la manifestation sans autorisation ». À cela s'ajoute l'incendie de broussailles et de pneus et entrave à la circulation.

