Togo: Les exploitants de bois réitèrent leur appel à la clémence de Faure Gnassingbé

Malgré deux courriers (les 26 Juillet et 24 Octobre 2016) sans suite adressés au président togolais Faure Gnassingbé pour plaider leur cause et solliciter sa clémence, quant à la mise en application du moratoire du 22 Juin 2016, suspendant provisoirement les activités d'exploitation et de réexportation des faux tecks pour une période de 10 ans, les syndicats SYTREBACT et SARIEF continuent de croire en la magnanimité du Chef de l'Etat de toujours agir en bon père de tous les Togolais.

Ainsi, hier mardi, au cours d'une conférence de presse qui a suivi une session de formation des journalistes sur le secteur forestier qu'ils avaient organisé, ces deux syndicats ont encore réitéré leurs cris de détresse et supplications, pour que leur soient libérés « les madriers de faux tecks que nous avons avant la prise de la décision, lesquels madriers sont dans les conteneurs au Port, dans les dépôts à Lomé ».

En effet, dans une application stricte de la décision prise en conseil des ministres le 22 Juin 2016, qui stipule que, « afin de limiter la surexploitation de cette essence, le conseil décide la suspension provisoire de toute autorisation de coupe et d'importation de faux teck sur le territoire national, ainsi que son exploitation et sa réexportation à partir du territoire national ; le conseil impose un moratoire de dix ans sur la délivrance des autorisations d'importation et de transport des madriers de faux teck des pays voisins et d'autres pays de la sous région », c'est tout le secteur du bois togolais qui est à terre.

Et que dire alors du quotidien des acteurs de ce secteur dans un mandat que le Chef de l'Etat veut social ? Selon la situation exposée à la presse tout est noir. Des bois qui végètent aussi bien au port que dans les entrepôts attaqués par des termites qui viennent rallonger ainsi l'anxiété des propriétaires qui doivent déjà faire avec les injonctions des propriétaires des parcs de les voir libérer ces lieux loués, des manœuvres qui passent la longueur de la journée à dormir sur les lieux qui leur servaient autrefois de lieux pour leur gagne pain, d'autres encore qui, suivant leurs patrons qui ont franchi les frontières pour ne pas se voir derrière les barreaux pour n'avoir pas remboursé leurs crédits auprès des institutions bancaires, meurent loin de leurs familles, d'autres ayant perdu leur honneur et dignité parce que incapables de répondre à leur responsabilité familiale, des créanciers chinois cloués à Lomé, malgré les formalités d'embarquement remplies dans les normes pour des produits achetés avant même la décision du gouvernement... bref, le tableau est noir sur tous les plans pour ces Togolais et leurs partenaires d'affaire.

Face à une telle situation et reconnaissant que certains d'entre eux ont failli à certains moments et surtout lorsqu'il s'est agi de la traduction dans les faits de l'opportunité d'exportation des produits achetés lors d'une vente aux enchères organisée par les services compétents, le SYTREBACT et le SARIEF, tels des enfants prodiges, sollicitent du Chef de l'Etat, qu'au moins, que leur soient libérés « tous les madriers de faux tecks qu'ils avaient avant la date du moratoire du 22 Juin 2016 », et aussi de « donner des instructions idoines pour que des dispositions particulières puissent être prises au sein du gouvernement et des institutions avisées pour accompagner financièrement et techniquement les opérateurs économiques désireux à embrasser d'autres activités professionnelles génératrices de revenus ».

Ce sont là des demandes pieuses de ces syndicats pour améliorer un tant soit peu, la vie des 15 000 Togolais qui vivent de l'exploitation des faux tecks au Togo. Rien qu'à s'informer de ce que la valeur totale estimative de 1.920.000.000 F cfa des madriers de faux tecks qui végètent dans les dépôts et au Port de Lomé, permet de se rendre compte de l'importance de ce secteur d'activité de l'économie togolaise. On ose espérer que le premier citoyen togolais prendra la mesure de la chose pour soulager ces milliers de Togolais du chômage, de la pauvreté, de la mendicité, et du banditisme qui les menacent. Ce qui d'après ces exploitants de bois, s'il intervenait en ce mois de Décembre pourrait être considéré comme un cadeau de Noël 2016 ou de nouvel an 2017.

Pour information, la session de formation, à l'endroit des journalistes, placée sous le thème « La situation socio-économique des opérateurs économiques nationaux et internationaux de la filière bois au Togo après un (1) an de crise et le moratoire du 22 Juin 2016 sur le faux teck », a permis d'aborder deux thèmes à savoir, « la forêt et ses fonctions ou rôles » par Jérémie Fantodji de l'Université de Lomé, et « la lutte syndicale et les médias » par Daniel Lawson-Drackey. Ceci, histoire de mieux outiller les hommes de médias sur le secteur bois mais aussi quel visage doit prendre le partenariat entre les deux parties.