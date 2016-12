Cote d'Ivoire: Daniel Kablan Duncan - "L'etat engage 100 milliards fcfa pour la production en toute saison"

Désormais en Côte d'Ivoire en général et particulièrement dans la région du Bélier et le District autonome de Yamoussoukro, il n'y aura plus de pénurie de produits vivriers. L'annonce a été faite par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, ce 20 décembre.

Au lendemain de son élection comme député, le chef du gouvernement s'est rendu dans la capitale politique pour le lancement du Programme d'urgence d'appui à la production vivrière (PUAPV). C'est le village de Ballakro qui a accueilli ce projet.

A en croire le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa, le PUAPV va générer 19 000 emplois, créer 200 petites et moyennes entreprises agricoles et touchera 461 000 personnes dont 2000 jeunes diplômés en quête d'emplois, 200 jeunes sans formation professionnelle. 230.000 femmes, a-t-il également annoncé, vont bénéficier du projet sur l'ensemble du territoire national.

Pour mener à bon port le projet, le Gouverneur Thiam Augustin a offert 3 hectares aux producteurs pour la construction d'un entrepôt. Selon lui, le PUAPV vient à point nommé car Yamoussoukro, depuis Félix Houphouët-Boigny, constituait le grenier vivrier du pays.

C'est pourquoi, il a remercié le Président Alassane Ouattara qui accorde une importance capitale à cette ville mais surtout au renouvellement de la production agricole.

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a souligné que le projet, qui sera appuyé sur le terrain par des techniciens de l'ANADER (Agence nationale d'appui au développement rural), contribuera à la sécurité alimentaire des ménages ivoiriens. Le site de Ballakro (5,6 ha) va produire en toute saison du soja, du manioc, de la banane plantain, de la tomate, du gombo et autres vivriers.

Pour étendre le projet sur l'ensemble du territoire national, l'ANADER mobilisera 827 techniciens. D'un coût de 100 milliards FCFA, il est entièrement financé par l'Etat de Côte d'Ivoire, a fait savoir le Premier ministre.

Dans la lutte contre la flambée du prix des denrées alimentaires, le PUAPV est bienvenu. En 2016, la production vivrière, le taux de progression est estimé à 19,06%.

Les récipiendaires, par la voix de leur porteparole Konan Yao Maurice, ont tous remercié le chef de l'Etat à travers, le Premier ministre Kablan Duncan et le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Il a traduit toute leur reconnaissance en ce grand homme d'Etat, le Président Alassane Ouattara.