Afrique: Démocratie et élections - Du Niger au Burundi, les tendances de 2016

De son côté, Amadou Diouf préfère relativiser : « Ce n'est pas la technologie qui change le monde, mais la prise de conscience et la mobilisation populaire. Et cette dernière progresse nettement en Afrique. »

Il juge le second tour de la présidentielle du 22 mars dernier « surréaliste » en raison de l'incarcération du leader de l'opposition Hama Amadou et de la réintroduction du « vote par témoignage ».

« En Afrique occidentale, le système permettait aux Africains d'évoluer et d'ouvrir des espaces d'expression ce qui n'a pas du tout été le cas en Afrique centrale qui a connu l'autoritarisme et la brutalité.

Et pour cause : elles peuvent être contestées comme au Gabon, entachées de violences comme au Congo-Brazzaville, ou tout simplement repoussées comme en République démocratique du Congo (RDC) ou en Somalie.

