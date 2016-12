L'année 2017 s'annonce sur fond d'importantes réformes du système des finances publiques afin d'apporter une meilleure réponse aux attentes des populations et du secteur privé. Dans le cadre de la fiscalité intérieure, le ministère auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat a décidé de faire des télé-procédures une réalité, dès le premier trimestre 2017.

Hier, dans le cadre de son échange avec la presse au 20ème étage de l'immeuble SCIAM, le ministre Abdourahmane Cissé a annoncé qu'à partir de cette période, les entreprises ayant des chiffres d'affaires supérieurs à 200 millions de FCFA pourront faire leurs déclarations d'impôts en ligne. Elles pourront également payer leurs impôts par virement et prélèvement bancaire.

« Ces réformes sur la télé-déclaration et le télépaiement visent à fluidifier le système des finances publiques », a indiqué Abdourahmane Cissé. Une autre réforme majeure qui sera mise en œuvre en 2017 sera l'introduction du paiement des impôts par mobile money pour les personnes physiques.

En outre, le ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat a ajouté que des allègements majeurs, au titre de l'année fiscale 2017, seront faits en vue de réduire le poids de la parafiscalité.

Revenant sur les réformes mises en œuvre par son département en 2016, Abdourahmane Cissé s'est félicité de la réduction du délai moyen de passation des marchés publics de 322 jours en 2013 à 121,7 jours à fin septembre 2016, grâce à l'adoption d'un décret visant à réduire les délais de passation et d'exécution des marchés.

« L'objectif est d'arriver à 88 jours. Et nous allons poursuivre cette tendance baissière », a-t-il indiqué. Un autre point marquant pour 2016 est la prise de mesures spécifiques pour des conditions d'accès plus aisées aux marchés publics pour les PME, notamment l'introduction d'un quota de 20% pour accroître leurs parts de marché.

Au niveau de la fiscalité intérieure, on peut noter l'instauration d'une amnistie fiscale pour inciter à la formalisation des entreprises informelles. « Cette mesure a permis à 5462 entreprises d'être formalisées », s'est-il félicité.

Comme mesure à caractère social, le ministère auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat a institué un montant de crédit d'impôt de 250 000 FCFA par embauche et par an pour les entreprises relevant de l'impôt synthétique afin de stimuler la création d'emplois.

En somme, Abdourahmane Cissé s'est réjoui de la prise de ces différentes réformes qui pour lui, a contribué à l'atteinte de résultats probants.

Notamment, la hausse de plus 38% des recettes fiscales totales de 2013 à 2016 ; la maîtrise du déficit budgétaire passant de 4,1% du PIB en 2011 à 2,9% en 2015 ; une mise en œuvre satisfaisante du programme économique et financier 2012-2015, et conclusion d'un nouveau programme triennal avec le FMI, l'assainissement de la gestion des finances publiques ; la mise en œuvre d'importants investissements socio-économiques avec une part plus importante du budget de l'Etat allouée aux investissements (de 20% en 2012 à environ 1/3 en 2017), etc.