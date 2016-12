Burkina Faso: Exploitation miniere - 138 milliards de F CFA versés à l'etat en 2015

A noter que l'objectif du rapport est de renforcer la compréhension du niveau des contributions du secteur minier au développement économique et social du Burkina Faso en vue d'améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans toutes les composantes de la chaîne de valeur de l'industrie extractive.

En plus des flux identifiés, les entités déclarantes ont été sollicitées pour reporter tous les flux de paiement dépassant le seuil de 10 millions de F CFA. En définitive, l'écart résiduel non réconcilié global s'élève à 3,123 milliards de F CFA, soit 2,29 % du total des recettes déclarées par l'Etat après les ajustements.

Selon l'Annuaire Statistique 2014 du Ministère des Mines et de l'Energie, la production de zinc s'est élevée à 135,4 mille tonnes en 2014 tandis que pour l'année 2015, la production industrielle totale d'or fin au titre de 2015 a atteint 36,17 tonnes et celle de zinc s'est élevée à 134 643 tonnes.

En 2015, la part des revenus alloués directement au budget de l'Etat, et qui représente 99,36% du total des revenus du secteur, provient essentiellement de l'exploitation industrielle de l'or (95%) et de l'exploitation du zinc (3%).

La part des revenus alloués directement au budget de l'Etat, et qui représente 99% du total des revenus du secteur, provient essentiellement de l'exploitation industrielle de l'or (96%) et de l'exploitation du zinc (3%).

Les travaux de l'administrateur indépendant ont consisté à collecter, rapprocher et compiler pour les années 2014 et 2015, les paiements versés à l'État et déclarés par les entreprises extractives détentrices de titres miniers au Burkina Faso ainsi que les recettes provenant de ces entreprises déclarées par l'État.

Les activités minières ont apporté à l'Etat Burkinabè, 138,714 milliards de F CFA en 2015 et 141,608 milliards de F CFA pour l'année 2014. C'est ce qui ressort du travail du Comité de Pilotage composé des agents de l'Etat, de la société civile et des sociétés minières, confié à un administrateur indépendant.

Le Secrétariat permanant de l'initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) a rendu publics ses rapports de 2014 et 2015. Ils indiquent que les industries minières ont versé à l'Etat Burkinabè 141,608 milliards de F CFA en 2014 et 138,714 milliards de FCFA en 2015.

