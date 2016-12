Burkina Faso: Attaque de Nassoumbou - Les 12 soldats tués inhumés dans la tristesse

Ouvert le mardi 20 décembre 2016 et suspendu le même jour, le procès du dossier… Plus »

L'inhumation a alors pris fin et le cimetière de Gounghin fut recouvert d'un manteau de poussière. C'est après une poignée de main entre autorités et familles des victimes que le cimetière de Gounghin s'est vidé de son monde, peu après 18h.

En effet, le plus âgé des 12 soldats, Sévérin Bazié, est né en 1987 et le plus jeune, Bassirou Badolo, en 1994. Pour Claudine Lamizana/Sanou, ces soldats sont décédés dans la fleur de l'âge, sans avoir ou le temps de goûter réellement aux délices de la vie.

Ayez le repos éternel et que la terre libre du pays des hommes intègres vous soit légère », a conclu le commandant de la 1ère région militaire, laissant la place à la sonnerie aux morts. La mise en terre débute et les parents des victimes éclatent en sanglots.

