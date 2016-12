Burkina Faso: Ouverture du procés de la tentative d'attaque de la Maca

Ouvert le mardi 20 décembre 2016 et suspendu le même jour, le procès du dossier… Plus »

« Ce que nous recherchons et ce que le peuple du Burkina recherche, c'est un procès équitable. Et pour cela, renvoyer le dossier est la moindre des choses », a rétorqué la défense car, selon elle, la justice ne saurait être rendue dans la précipitation.

« Etre des acteurs et non de simples spectateurs... »

Le principal concerné dans cette affaire, le sieur Madi Ouédraogo et les sieurs Soumaila Diesongo et Marius Yerbanga sont appelés à la barre. Les choses sérieuses peuvent alors commencer.

Ces derniers prêtent ensuite serment et jurent de dire la loi, rien que la loi. Une suspension de 10 minutes est alors observée. A la reprise, soit à 9 h 50, le procès des personnes inculpées dans le cadre du projet d'attaque de la MACA, de la poudrière de Yimdi et des brigades de gendarmeries peut commencer. Ils sont accusés, entre autres, « d'association de malfaiteurs et de détention illégales d'armes à feu et de munitions ».

La salle réservée à l'assistance était au deuxième niveau et à chaque palier, la présence des hommes armés ne passait pas inaperçue. L'assistance composée d'Hommes de médias, d'Hommes de tenue et de parents des accusés n'avait pas du mal à suivre le procès car, là encore, du matériel de sonorisation était disposé.

Mais, devant le portail principal, on pouvait apercevoir deux Hommes de tenue auprès de qui nous nous dirigeames. Leur position est en réalité un autre poste de contrôle. Ils nous passent donc aux détecteurs de métaux et nous pouvons accéder à la cour de la Justice militaire.

Pour se rendre à la Justice militaire, le 20 décembre dernier, il fallait obligatoirement passer par l'Avenue des Nations, le tronçon de l'avenue Mogho Naaba Kom I séparant l'état-major général des armées et la Direction de la Justice militaire étant barré. Aux côtés nord et sud de ce tronçon, étaient stationnés des hommes en armes défiant les passants du regard.

Copyright © 2016 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.