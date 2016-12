Algérie: Le président Bouteflika reçoit le Premier ministre mauritanien

Le Premier ministre mauritanien a ajouté avoir informé le chef de l'Etat de "la détermination du président mauritanien à consolider les relations entre les deux pays et à opérer un bond qualitatif, notamment à travers la tenue de 18e session de la grande commission mixte algéro-mauritanienne qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords dans plusieurs domaines dont la santé, la pêche, la sécurité, le commerce et la justice".

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Ould Hademine a précisé avoir transmis au Président Bouteflika "un message de fraternité et d'amitié de son frère le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, dans lequel il lui a exprimé, ainsi qu'au peuple algérien, ses vœux de santé et de bien-être".

L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh, du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Industrie et des mines, Abdessalem Bouchouareb, ainsi que les membres de la délégation mauritanienne.

