Guinée: Le stade Elhadj Saifoulaye Diallo renforce sa sécurité et initie des patrouilles

Après la phase des menaces ,le gouverneur de région Sadou Keita et son équipe sont passés à la phase pratique dans la sécurisation du stade Elhadj Saifoulaye Diallo devenu alors le réceptacle de toutes les vicissitudes imaginables .

Ainsi après la réfection des portes d'entrées qui constituaient des points d'introduction non contrôlés la nouvelle administration du stade et le gouvernorat ont entamé une opération coup de point consistant à rafler tout visiteur non désiré des lieux.

Sadou Keita :

«c'est vrai que le stade est délabré mais ça ne fait pas un argument pour que la dépravation s'y développe et c'est pour ça j'ai appelé le directeur régional de la santé pour qu'il m'y mette chaque fois une équipe de police qui va patrouiller en même temps qu'elle va patrouiller en ville... ..la sanction se trouve avec la police (... )mais nous on va suggérer à ce que les gens nettoient complètement le stade en plus des amendes et des sanctions qui vont être infligées »

Mohamed Sam précise que certains élèves sont déjà tombé dans le guêpier avant de préciser qu'il y a des mesures prises pour éviter les bavures de la part des services de sécurité.

Mohamed Sam :

«la première patrouille a eu lieu ce samedi ,ils en ont pris 5 je crois on va d'abord essayer de dissuader les élèves après maintenant pour les refractaires on prendra d'autres dispositions... on connait tous Labé aujourd'hui lorsqu'ils veulent saboter, ils prennent des arguments comme quoi les policiers en abusent de nous ,on a un comité de gestion et moi même en personne je pars assister »

Il faut préciser que l'érection récente du café de la jeunesse dans l'enceinte du stade va obliger l'administration du stade à s'accorder sur un agenda avec les services de sécurité pour éviter toute confusion entre clients du cafés et délinquants recherchés.