Guinée: 8 écoles au Foutah rejoignent le programme des Ecoles numériques

Plus que 4 écoles à couvrir à Conakry et sur les iles de Laos, pour atteindre le nombre de 30 écoles numériques de la Fondation Orange en Guinée.

Partout, des bénédictions ont été faites à l'endroit de la Fondation Orange Guinée par les sages et parents d'élèves. Tous se sont dits heureux de voir leurs enfants vivre cette aventure, et surtout, déterminés à les accompagner pour sa réussite.

Ces kits numériques composés de tablettes numériques et accessoires, vidéo projecteurs mais surtout serveurs comportant des programmes pédagogiques et bibliothèques numériques de plus de 45.000 ouvrages devront permettre aux enfants d'entrer dans le monde du numérique et bénéficier ainsi des mêmes chances d'éducation que les enfants vivants dans les pays développés.

C'est par la ville historique de Timbo, dans la région Administrative de Mamou que la première remise a eu lieu.Dans l'école primaire de Timbo Centre,où,les autorités locales, parents d'élèves et enseignants se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil des plus chaleureux.

8 nouvelles écolesont ainsi intégré le programme, complétant à 26, le nombre d'écoles primaires touchées et à plus de 15.000 le nombre d'enfants bénéficiaires sur l'ensemble du territoire.

Copyright © 2016 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.