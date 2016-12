Guinée: Labé - Présentation officielle des prix ramenés par deux natifs de la ville

Durant la cérémonie, les assistants n'ont pas tari d'éloges et de témoignages à l'endroit des deux héros du jour et le poète Sékou Cissokho a dédié un poème des plus lumineux à sa compagne de plume Hadja Koumanthio Zeinab Diallo.

« il faut dire que c'est non seulement pour l'ensemble de mon œuvre mais c'est aussi selon les organisateurs l'engagement que j'ai pris pour monter haut la littérature africaine et la place que j'ai voulue qu'on réserve à la femme écrivain »

Il s'agit d'un prix littéraire octroyé par la panafricaine des écrivains à Hadja Koumanthio Zeinab Diallo lors des journées de l'écrivain tenu le mois dernier à Dakar et du prix "la France s'engage au sud " de Mr Barry Aguibou éminent artisan et concepteur de pompe à eau .

