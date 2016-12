Nigeria: Henry Onyekuru - Le joueur aimerait rejoindre Arsenal

Les équipes nationales de beach soccer du Sénégal et du Nigeria, représentantes de l'Afrique… Plus »

Avec 10 buts inscrits en 20 apparitions, Henry Onyekuru est l'un des artisans de la belle campagne des Pandas de l'AS Eupen, qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. Il a évidemment été repéré par plusieurs recruteurs. Anderlecht est intéressé et d'autres clubs sont déjà passés à l'action. « J'ai des offres pour rejoindre Fenerbahçe, Leipzig, le CSKA Moscou et Hoffenheim en janvier », révélait-il à African Footbal, il y a quelques jours.

Et rejoindre Leicester comme lui ? « Je préférerais aller à Arsenal. Je sais qu'il y a beaucoup de scouts qui me suivent mais je reste calme », a-t-il conclu.

