Afrique: CAN 2017 - Objectif quarts de finale pour le pays

La Tunisie débutera sa préparation pour la CAN 2017 par un stage et deux matches amicaux en Espagne, avant de viser comme « objectif clair » une qualification en quarts de finale au sein d'un groupe très difficile.

Les Aigles de Carthage, avec 17 participations, font partie des équipes les plus expérimentées de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017. Avec le groupe B, les Aigles de Carthage débuteront la CAN au Gabon par une rencontre le 15 janvier face au Sénégal, puis le derby d'Afrique du nord face à l'Algérie sera très attendu et d'affronter en suite Zimbabwe.

« La tâche ne sera pas facile dans un groupe B relevé composé également des sélections du Sénégal, de l'Algérie et du Zimbabwe qui seront renforcées par des joueurs de grande valeur, en particulier le Sénégal, a souligné Henri Kasperczak le sélectionneur de la Tunisie qui a affirmé être impressionné par le nombre de joueurs de la sélection du Sénégal qui sont titulaires dans les meilleurs clubs européens ».

Ces dernières années, les Aigles ont toujours calé à l'étape des quarts de finale ou au premier tour. Mais à la CAN 2017, le technicien franco-polonais a indiqué qu'il œuvrera avec le tout staff technique pour bien préparer le grand rendez-vous du Gabon afin que les Aigles de Carthage atteignent « leur premier objectif, celui de la qualification pour les quarts de finale ».

« Pour cela il est impératif de réussir de bonnes performances au premier tour, à même de conforter le moral de l'équipe et de la motiver pour le reste du parcours, a-t-il souligné. « Nos prestations n'ont pas été cependant bonnes dans toutes les rencontres disputées et nous allons nous employer lors de la phase de préparation à concentrer le travail sur la relance offensive et l'efficacité devant les buts », a-t-il tempéré.

Le stage de préparation de la Tunisie avant la phase finale de la CAN 2017 débutera le dimanche 25 décembre. La délégation tunisienne se déplacera par la suite à Barcelone puis à Bilbao. La Tunisie y affrontera la sélection de la Catalogne le 28 décembre et la sélection Basque le 30 décembre.

Le retour en Tunisie est prévu pour le 31 décembre. Les internationaux tunisiens effectueront à Tunis trois séances d'entrainement, avant d'affronter l'Ouganda en amical le mercredi 04 janvier. Le 04 janvier, le staff technique communiquera la liste finale des 23 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le jour d'après, la délégation tunisienne s'envolera en Egypte où elle disputera sa dernière rencontre amicale d'avant CAN 2017 face à l'Egypte.