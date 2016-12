Algérie: 2016 - La réforme du système de retraite marque le débat social dans le pays

Avant de passer cette semaine devant la chambre haute du parlement, le texte de loi relatif à la retraite a été adopté le 30 novembre par la majorité des membres de l'APN. Toutefois, les députés du parti des travailleurs (PT) et du Front pour la justice et le développement (FJD) l'ont rejeté alors que les représentants du Front des forces socialistes (FFS) ont boycotté la séance de vote.

Selon la direction générale de la sécurité sociale au ministère du Travail, contrairement à une idée reçue, les départs à la retraite, avant l'âge de 60 ans, de près de 830.000 travailleurs, en plus d'engendrer des pertes de cotisations et de compétences professionnelles, ne sont en rien générateurs d'emplois.

Ils ont relevé à cet égard que "les recettes versées par la CNAS et celles du Trésor public (estimées à 50% du budget) ne suffisent plus à couvrir les dépenses de la caisse".

Réunie fin mai 2016, la Commission exécutive de la FNTR a appelé les pouvoirs publics à trouver les mécanismes adéquats permettant d'amender la loi 83-12 (relative au système de retraite) et l'ordonnance 97-13 afin de trouver des solutions pour augmenter les recettes de la sécurité sociale en général et de la CNR en particulier.

Les membres de la tripartite (gouvernement, syndicat et patronat), avaient conclu, dans le document final, que les conditions actuelles "ne permettent plus" le maintien du dispositif de départ à la retraite sans condition d'âge.

L'amendement introduit sur instruction du Chef de l'Etat prévoit une période transitoire de deux années pour accorder le droit de bénéficier de la pension de retraite aux travailleurs âgés de 58 ans et plus en 2017 et de 59 ans en 2018 et ayant totalisé au moins 32 années de service effectif.

Alger — La réforme du système national de retraite, à travers l'annulation de la retraite anticipée et sans condition d'âge pour donner un équilibre financier de la Caisse nationale de retraite (CNR) et assurer le pérennité de ce système basé sur la solidarité intergénérationnelle, aura marqué le débat social en Algérie durant l'année qui s'achève.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.