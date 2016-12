Algérie: Le groupe Cevital nomme un nouveau directeur général exécutif

Alger — Le groupe Cevital a annoncé mardi dans un communiqué la nomination de Said Benikene au poste de directeur général exécutif, qui prendra ses fonctions à compter du 4 janvier 2017.

Rattaché au conseil d'administration, M. Benikene pilotera l'ensemble des pôles du groupe Cevital aussi bien en Algérie qu'à l'international ainsi que les fonctions transverses, précise la même source.

"Il aura toute latitude pour faire évoluer les structures de management en intégrant de nouvelles compétences et de nouveaux talents, internes et externes, afin de mettre en oeuvre les objectifs et orientations stratégiques du groupe", souligne le communiqué.

Le président du conseil d'administration, Issad Rebrab s'est dit "très heureux" d'annoncer la nomination de M. Benikene qui "possède une longue expérience des enjeux industriels et de la transformation de grands groupes diversifiés qu'il a dores et déjà exercé dans l'accompagnement des acquisitions de Cevital à l'international".

"Le groupe Cevital écrit une nouvelle page de son histoire à la faveur de la forte croissance de ses activités historiques, de sa diversification et de son internationalisation", ajoute M. Rebrab.

M. Benikene estime, de son coté, que "le groupe Cevital aborde une nouvelle étape importante de son évolution" soulignant qu'il était "heureux et honoré de rejoindre un groupe ambitieux à la culture entrepreneuriale, aux valeurs fortes et des équipes engagées et compétentes, pour construire ensemble son développement".

Diplômé de la Reims Mangement School (France), M. Benikene était jusqu'alors Associé au sein du cabinet français PwC. Il était en charge du développement des activités "Advisory" de PwC en Algérie, spécialisé en amélioration de la performance et en transactions pour des clients algériens et internationaux.

Son expérience lui a permis de couvrir une large gamme dactivités, du secteur de l'industrie au secteur financier et bancaire, et de travailler pour le compte de groupes internationaux dans des missions de transformation et d'amélioration de la performance ainsi que pour le compte de gouvernements et d'institutions internationales (UE, FMI et BM).

M. Benikene a accompagné Cevital dans la plupart de ses acquisitions à linternational et notamment pour Oxxo, Alas et Groupe Brandt, est-il noté dans le communiqué.