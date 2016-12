Cameroun: Agriculture - La production des denrées locales reste insuffisante

Ils représentent pourtant 65% de la population camerounaise. Malheureusement, les acteurs du monde agricole n'arrivent pas à produire suffisamment les denrées locales nécessaires à la nutrition de plus de 20 millions d'habitants que compte le Cameroun.

Une investigation effectuée au Centre Régional d'Initiatives et de Formation en Agriculture et Technologies Innovantes de Douala (Crifat) a permis de toucher à la réalité.au registre des causes : un manque de suivi agronomique conséquent.

Les agriculteurs et les gros investisseurs tirent la sonnette d'alarme face à cet état des lieux qui ne favorise pas un secteur agricole de qualité et des denrées locales en quantité. Du coup, ils font face à des difficultés énormes tant pour leurs différents investissements que pour la collecte de leurs différentes productions dans les plantations.

Ils sont donc nombreux les agriculteurs et les gros investisseurs du secteur agricole qui pensent qu'un meilleur état des routes et des bassins de production vont booster à coup sûr la production des denrées locales consommables. « Il faut reconnaître que les camerounais font beaucoup pour l'agriculture.

Le véritable problème de nos jours, c'est qu'il manque des routes pour le transport des denrées des plantations vers la ville. Cette situation n'est pas nouvelle. Nous la décrions chaque année et chaque fois que l'occasion se présente à nous. Comment voulez vous augmenter la production si les routes ne sont pas bien faites ? Plus vite nous allons le comprendre que les choses vont changer dans ce secteur », pensent des agriculteurs et des gros investisseurs rencontrés au Crifat à Douala. « Nous nous plaignons tous les jours d'une insuffisance des denrées locales.

Cette situation est normale. Il faut encourager les acteurs de ce secteur par un accompagnement de l'Etat à travers des programmes concrets pour booster la production camerounaise », propose un autre agriculteur. Il poursuit : « Vous avez au Cameroun 65% de la population active qui fait dans l'agriculture. Elle produit quotidiennement, mais, n'arrive pas à nourrir notre pays. Quand vous allez en France par exemple, c'est 5% seulement de la population active française qui fait dans l'agriculture. Cette tranche des agriculteurs produit au-delà d'une population qui est de 60 millions d'habitants. Vous comprenez qu'il y a un problème ».

Au regard de ce qui précède, les agriculteurs et les gros investisseurs du secteur agricole camerounais plaident pour un suivi agronomique conséquent par l'Etat à travers un accompagnement permanent. Cependant, les acteurs de ce secteur produisent mal en s'intéressant davantage à ce que nous ne consommons pas comme l'hévéa, du cacao, du café pour ne citer que ceux-là. Et pourtant, les denrées locales telles que le manioc, le maïs, le bananier plantain, le haricot et les arachides sont des éléments qui peuvent booster la production agricole camerounaise.