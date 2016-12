Afrique: CAN 2017 - - point de presse du sélectionneur national - Le compte à rebours

Le onze national va mettre le cap sur l'Espagne. C'est le début de la préparation à la CAN du Gabon.

Comme d'habitude et à l'aube de chaque rendez-vous international, le sélectionneur national n'a pas manqué l'occasion de s'entretenir avec les représentants des médias. Hier, au siège de la fédération tunisienne de football, Henry Kasperczak a levé le voile sur certaines interrogations.

Le championnat d'Afrique des nations du Gabon pointe à l'horizon. La compétition débutera le 14 janvier 2017 et le onze national entrera en lice le 15 janvier avec son premier match de groupe face au Sénégal. Avant de donner par la suite la réplique à l'Algérie et au Zimbabwe.

Hier, fut donc l'occasion pour Henry Kasperczak de lever le voile sur la préparation d'avant la CAN. «Une longue préparation qui sera entamée le 25 décembre pour prendre fin le 8 janvier 2017», comme l'a affirmé le sélectionneur national. Entre-temps, la sélection nationale livrera quatre rencontres amicales, dont trois en déplacement.

Henry Kasperczak juge le nombre de tests amicaux suffisant avant le coup d'envoi de la compétition officielle. Le premier rassemblement aura lieu le 25 décembre et le 26 décembre est la date du départ d'un premier stage en Espagne. Sur place, l'équipe de Tunisie disputera deux rencontres amicales. La première face à la sélection de catalogne le 28 décembre à Barcelone. Coup d'envoi à 19h00. La seconde sera disputée contre la sélection basque le 30 décembre à 20h45 à Bilbao.

Les deux autres matches amicaux seront joués respectivement face à l'Ouganda le 4 janvier 2017 à 14h30 au stade olympique d'El Menzah, puis à l'Egypte au Caire le 8 janvier à 19h00.

Avec Youssef Msakni

Signalons que le départ au Gabon est prévu le 11 janvier 2017 sur un vol spécial à partir de Tunis. Henry Kasperczak a aussi communiqué la liste des 23 joueurs retenus. Il y a des absents dans la liste, à l'image de Ali Maâloul, Wahbi Khazri et Hamdi Harbaoui retenus par leurs clubs respectifs. Bilel Mohsni a été simplement écarté du groupe. Kasperczak a dit à son sujet : «Il n'est pas parvenu à régler ses problèmes avec l'Etoile du Sahel et n'est plus compétitif comme auparavant».

On remarque par contre le retour de Youssef Msakni en sélection. De bon augure, quand on connaît le talent du joueur et ce zest de technique raffinée qu'il apporte au onze national. Le sélectionneur a aussi parlé du premier objectif de la sélection, en l'occurrence la qualification aux quarts de finale. «La motivation vient avec les victoires», a conclu le sélectionneur. Une liste élargie de 41 joueurs a également été établie et comprend notamment Driss Mhirsi et Khaled Ayari.

La liste des 23

Aymen Mathlouthi (ESS)

Rami Jridi (CSS)

Moez Ben Chrifia (EST)

Ghazi Abderrazek (ESS)

Aymen Abdennour

(Valencia FC)

Ahmed Akaïchi

(Ittihad Jeddah)

Larry Azouni (Nîmes)

Mohamed Amine Ben Amor (ESS)

Syam Ben Youssef (Caen MC)

Saâd Bguir (EST)

Zied Boughattas (ESS)

Chamseddine Dhaouadi (EST)

Oussema Haddadi (CA)

Sabeur Khalifa (CA)

Taha Yassine Khénissi (EST)

Hamza Lahmar (ESS)

Hamza Mathlouthi (CSS)

Yassine Meriah (CSS)

Youssef Msakni (Lakhwya Qatar)

Hamdi Naguez (ESS)

Ferjani Sassi (EST)

Naïm Sliti (Lille OSC)

Mohamed Ali Yaâcoubi (Çaykur Rizespor)