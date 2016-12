Tunisie: Point de presse de l'Association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière (A.S.R.) - Le port de la ceinture de sécurité devient une priorité

De multiples messages incisifs et porteurs d'espoir ont été véhiculés à travers des spots vidéo et des photos qui seront prochainement diffusés sur de nombreux supports électroniques dont les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram.

Prenant la parole, le responsable au ministère de l'intérieur, qui a révélé des chiffres sur les dangers de la route et le nombre croissant de morts et blessés, a expliqué que les accidents de la route sont, entre autres, dus «aux fautes individuelles ainsi qu'à la qualité de l'infrastructure».

Elle en a appelé cette fois-ci au soutien de M. Ibrahim Dabbech, P-DG de la société Ennakl et M. Fayçal Lahmiri, responsable de la police de la circulation au sein du ministère de l'Intérieur afin de soutenir les efforts de l'ASR en matière de sécurité routière, en encourageant notamment le port de la ceinture de sécurité par les conducteurs et du casque par les motards.

C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que s'est déroulée, hier, la cérémonie de remise de prix aux meilleurs Ambassadeurs de la sécurité routière qui ont été sélectionnés parmi des personnalités tunisiennes, à l'instar de l'acteur et humoriste Younes Ferhi, le comédien et animateur radio Jaâfar Guesmi ou encore l'animateur pour enfants Radhouane Aziza.

