Tunisie: La Manouba - Journée de sensibilisation sur le VIH

La direction régionale de la santé à La Manouba vient d'organiser une journée de sensibilisation sur le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine qui peut causer la maladie du sida (syndrome d'immunodéficience acquise).

Au programme de cette initiative qui intervient en marge de la célébration de la journée de lutte contre le sida, le 1er décembre, des tests de dépistage anonyme, confidentiel et gratuit, ainsi qu'une exposition de documents et études sur les statistiques, le traitement, l'évolution et les causes du virus.

Selon la directrice régionale de la santé à La Manouba, Imène Souissi, cette journée s'inscrit dans le cadre du programme mis en place par la direction régionale de la santé pour le renforcement de la sensibilisation et la lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (IST).

Parmi les composantes de ce programme, l'organisation, depuis début décembre courant, de rencontres-débats sur la prévention du VIH/sida et des IST dans la prison civile de Borj El Amri, les hôpitaux de Razi, Kassab, Tebourba, et les centres de santé et soins de base de la région.