Tunisie: Le CSS récupère ses joueurs absents - A point nommé !

D'autres joueurs, convoités par des clubs du Golfe et d'Europe, pourraient quitter le club, comme Zied Derbali, Yacine Meriah et Kingsley Sokary.

Tout comme c'est le cas de quelques joueurs africains, venant du Ghana et du Cameroun, et qui sont soumis actuellement à des tests avec le club, comme Koffi Mansah (demi offensif âgé de 23 ans, de nationalité ghanéenne), Paul De Ferassine (âgé de 20 ans, Ghanéen également), Karim Abdallah (20 ans, arrière gauche du Ghana).

Une liste de joueurs est à présent à l'étude par la commission technique du club. Parmi elle, on retient plus particulièrement les noms de Mohamed Ali Jouini (un défenseur axial de l'ESZ), Bassem Bousnina (CSHL), Sami Hammami (défenseur axial du club de Hammamet), Jilani Abdessalem (un avant de l'US Ben Guerdane).

Des renforts de taille qui viennent consolider l'envie de renouer avec le succès et clôturer par la même cette première phase de la saison sur une note plus confortante.

Pour le moment, l'ensemble a le droit de croire beaucoup plus en ses chances, avec le rétablissement de pas moins de quatre de ses titulaires inamovibles qui venaient de «sauter» la dernière échéance pour des raisons de santé, en l'occurrence Alaâ Marzougui, Oussama Amdouni, Wassim Kamoun et Houssem Ben Ali.

