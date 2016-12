Tunisie: Certification ISO 9001-2008 - La formation continue en vedette

Déjà certifié, le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle (Cnfcpp) a reçu hier, lors d'une cérémonie à Tunis, son certificat ISO 9001-version 2008 couvrant aussi bien son siège social que ses 20 sites régionaux.

Ainsi, il s'est inscrit dans la démarche qualité, condition sine qua non pour être reconnu dans son domaine. Aujourd'hui, il figure parmi les rares entreprises publiques certifiées à avoir réussi à pérenniser leur système de management de la qualité des services et de gestion.

Etant présent à la cérémonie, le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, M. Imed Hammami, s'est félicité de voir une des structures de son département récompensée pour ses compétences acquises en formation continue orientée vers l'amélioration du savoir-faire et le développement de la culture d'entreprise. Destiné tant aux personnes physiques que morales dans le secteur public ou privé, ce mode de formation vise, plus particulièrement, à revaloriser le travail, rentabiliser les ressources humaines et leur permettre d'avancer en grade.

L'enjeu, certes, est de favoriser aux bénéficiaires de meilleurs niveaux d'intégration, avec un esprit professionnel plutôt compétitif. D'après lui, la norme ISO 9001 est, donc, considérée comme une référence internationale de qualité et du leadership entrepreneurial. « Et le Cnfcpp a bien mérité cette certification pour la troisième fois consécutive. Ainsi renouvelée, cette marque de considération et de confiance fait aussi honneur au ministère», révèle-t-il.

Tendance version 2015

Désormais, ce centre promu se prépare pour la transition selon la norme ISO 9001-version 2015, déclare M. Nabil Bechr, directeur général de l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (Innorpi). Car, fait-il encore savoir, l'ISO 9001 est, tout d'abord, une vision et une orientation.

D'ailleurs, explique-t-il, c'est la norme-référence à grande échelle à laquelle ont recours plus d'un million et demi d'utilisateurs dans le monde. Sous nos cieux, quelques milliers l'ont obtenu jusqu'ici. Et d'affirmer que ce standard de qualité demeure un outil performant de gestion d'entreprise.

«Pour nous, c'est la norme la plus vendue, si l'on peut dire», estime-t-il. En fait, les domaines d'intervention dudit centre touchent, essentiellement, à l'assistance aux entreprises, la promotion professionnelle des travailleurs et à la gestion des outils de financement.

A noter que l'amélioration de la formation continue fait, aujourd'hui, partie intégrante du projet de réforme du dispositif national de la formation professionnelle engagé en 2012 pour être adopté une année plus tard. Sa conception, faite dans le cadre d'une approche participative, sera traduite en une stratégie de communication en 14 projets fédérateurs visant le renforcement des capacités.