Tunisie: Restaurants touristiques - Accélérer la révision du classement

La ministre a, à cette occasion, mis en relief l'importance de l'art culinaire tunisien qui constitue l'un des reflets de la richesse et de l'authenticité du patrimoine tunisien saluant le rôle de la fédération dans l'organisation et la valorisation du secteur.

La séance de travail qui a réuni la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Selma Elloumi-Rekik, et les membres du conseil de la Ftrt a, également, permis de débattre de plusieurs questions relatives aux dispositifs réglementaire et fiscal, à la formation du personnel, à la communication digitale et aux spécificités régionales de la gastronomie.

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le conseil exécutif de la Fédération tunisienne des restaurants rouristiques (Ftrt) ont convenu hier, au cours d'une séance de travail tenue à Tunis, de constituer une commission mixte chargée d'accélérer la révision du classement des restaurants actuellement en chantier, selon un communiqué du département du tourisme .

