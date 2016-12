Tunisie: Ligue 1 - - «Grands et petits clubs» - Y a-t-il encore un fossé ?

Les «petits» ne se font plus impressionner par les «grands» qui dépensent sans compter pour être finalement piégés. Un nouvel ordre se prépare...

L'énième victoire de l'ESMétlaoui sur un CA, piégé deux fois de suite par l'OB et l'ASG, le nul du CSHL face à l'EST en aller et en retour, la défaite de l'ESS à Ben Guerdane et avant-hier le nul inespéré de l'ESS face à l'UST (lésée par l'arbitre du match), la défaite du CSS contre la JSK, tout cela ne peut être considéré comme des accidents de parcours.

Nous sommes en championnat, va-t-on dire, et les confrontations directes et les résultats d'un match ne permettent pas de gagner un titre, on va nous dire que l'EST, l'ESS, le CA et le CSS seront toujours favoris au play-off et que cette loi des grands (ou plutôt clubs riches et populaires) va être encore validée.

Nous en convenons en grande partie, mais remarquez aussi que l'écart entre «grands» et «petits» (ce terme est vraiment péjoratif) n'est plus aussi impressionnant comme auparavant.

Théoriquement, il y a l'EST et l'ESS qui ont les meilleurs joueurs (les mieux payés d'ailleurs), et puis le CSS et le CA qui, par la force des choses et leurs statut et historique, restent aussi des clubs de premier ordre. Mais en même temps, ces favoris ne sont pas aussi à l'aise face aux mal-classés.

Les résultats et la physionomie des matches le montrent clair et net. Sur la durée, l'ordre ne devra pas beaucoup changer, mais on ne sait jamais, ces clubs mal classés ou qui ne jouent pas pour les titres ont montré eux aussi que, sur la durée, ils peuvent s'améliorer. Du moins dans les confrontations directes avec les grands, on remarque plus d'équilibre.

Le SGabésien a montré, depuis la saison dernière, qu'il n'a rien à envier aux grands. L'ESMétlaoui de Kouki est aussi l'illustration de cette tendance. C'est une équipe bien gérée avec des joueurs homogènes et motivés qui n'ont pas peur de jouer d'égal à égal avec les grands. Fossé réduit, ça c'est sûr, mais une question problématique: est-ce que ce sont les grands qui ont faibli (nivellement par le bas) ou est-ce que les clubs de bas et de milieu du tableau qui ont fusé ?

Mercato intelligent...

L'une des raisons qui expliquent l'amélioration de ces «petits», c'est qu'ils ont réussi, contrairement aux clubs riches, leur mercato. On compte parmi les joueurs du SG, de l'ASG, de l'ESM, et à un degré moindre le CSHL et l'UST, des joueurs de talent formés dans les grands clubs, mais qui n'ont pas eu la chance de jouer.

Sous prétexte qu'ils n'ont pas le profil de joueur de grand club (faux et débile argument pour justifier les recrutements onéreux et les intérêts des agents de joueurs), ils sont cédés ou prêtés gratuitement à des clubs qui les mettent sur orbite. Les joueurs lâchés par l'EST, le CA ou l'ESS sont «recyclés» dans ces clubs.

Et on a bien vu ce que les «grands» ont éprouvé quand ils ont joué contre ces joueurs. Les Jerbi, Zakkar, Hosni, Bouslimi, Zoghlami, Trabelsi, Kamerji, Essifi, Ayari... ne sont pas loin de ce que présentent les «stars», cher payées, des favoris.

Ces derniers versent des salaires gonflés pour des joueurs qui se comportent en tant que stars mais qui n'ont pas vraiment ces qualités qui peuvent faire d'eux de grands joueurs. Honnêtement, ces noms et ces joueurs, que l'on surestime et qu'on craint, n'ont pas cette supériorité et ce statut de «stars» qu'ils réclament. Face aux joueurs des «petits clubs», ils se font petits. Très petits, prenables, d'autant que ces derniers sont nettement plus motivés. Il n'est pas normal qu'un grand club qui débourse des millions de dinars peine à l'emporter devant un club dont le budget est 50 fois inférieur! Il n'y a plus donc de fossé. Du moins dans les confrontations directes!