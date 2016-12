Tunisie: L'ESM peut venir - Il faut savoir gérer

Le club minier se trouve en position idéale pour composter le ticket du play-off. Il lui reste à gérer intelligemment les trois derniers matches de cette première phase

«Nous avons mis un pied au play-off», n'hésite pas à soutenir le coach métlaouien, Mohamed Kouki, tout à son bonheur après l'exploit d'El Menzah, dimanche dernier. «Nous savions avoir une chance sérieuse de piéger notre prestigieux adversaire que nous avions battu par deux fois la saison dernière en championnat.

Et cela nous a sans doute donné courage et vigueur pour laisser passer l'orage avant de chercher à tirer profit de nos temps forts. Tout le monde connaît comment font les grands clubs. D'entrée, ils vous mettent une pression terrible afin de se mettre vite à l'abri et tuer rapidement le match. Dans notre dispositif, il fallait tenir compte de la nécessaire prudence à observer au départ», analyse-t-il. Le staff du club minier a d'emblée demandé à installer «un bloc moyen agressif», afin de ne pas laisser l'adversaire s'exprimer comme il l'entend.

«Le but de Fehmi Maâouani nous a libérés, se réjouit Kouki. Mais on sait à quel point les dernières minutes du premier half nous ont causé des tourments : un but égalisateur sur un déchet technique alors que nous étions en possession du ballon, puis l'expulsion d'Oussama Béjaoui. Notre mérite aura consisté à gérer parfaitement la suite des débats en situation d'infériorité numérique : mes joueurs ont dû ainsi redoubler d'efforts et mérité au final leur succès. L'ESM a confirmé qu'il était devenu un gros morceau».

Ne rien lâcher

A présent, l'ESM possède une marge assez confortable, et peut même se permettre un faux pas dans les trois dernières sorties de cette première phase. Mais ce n'est pas une raison pour baisser pied et lâcher le morceau, samedi prochain, à Béja dans une sorte de derby du cœur pour Mohamed Kouki, l'enfant de l'OB.

«Je suis un entraîneur professionnel, et en tant que tel, l'unique motivation qui m'anime consiste à prendre les trois points, avoue-t-il. Certes, l'OB est mon club, je ne peux lui souhaiter que de bonnes choses. Mais à présent, je suis avec un autre club, et je dois lui donner le maximum d'atouts de la réussite».

Mosrati dans le viseur

Ce n'est pas vraiment la ruée sur le mercato, mais les «Sang et Or» du Sud-Ouest n'en cherchent pas moins à engager quelques joueurs ciblés. Après avoir fait signer le défenseur axial Mohamed Houssem Slimane, ils s'intéressent à présent au milieu offensif Mejdi Mosrati qui vient de résilier son contrat avec le Club Sportif Sfaxien.

Il n'en reste pas moins que la meilleure campagne qui soit, pour le président Boujelel Boujelel et pour son équipe, consiste à conserver tout son effectif qui ne cesse de donner satisfaction.

Travaux d'entretien du tartan

Bonne nouvelle pour le représentant du Bassin minier : la trêve sera mise à profit pour entreprendre des travaux d'entretien du tartan du terrain central. Cette surface synthétique n'en finit pas de donner des soucis aux copains de Mohamed Jemaâ Khelij, causant des blessures, dont la plus grave est celle contractée par le défenseur axial Aymen Ayari, victime d'une rupture des ligaments croisés.

En fait, au-delà de ces mesures provisoires, la cité de Métlaoui attend la concrétisation du projet d'un complexe sportif qui soulagerait le central et permettrait aux jeunes catégories de travailler dans de bonnes conditions.