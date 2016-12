Tunisie: Crime abject du Mossad - Dans la légalité, le pays poursuivra les auteurs

«Cet individu n'est pas accrédité par la Tunisie et ne dispose d'aucune autorisation et n'a même pas formulé une demande pour avoir une autorisation de filmer», souligne le ministre.

Moav Vardi, le supposé journaliste sioniste, est lui-même une affaire dans l'affaire. Samedi 17 décembre à 11h40, heure tunisienne, il débarque en Tunisie en provenance de Rome avec un passeport allemand, et déclare être écrivain. Il part directement à Sfax et entame son reportage devant le domicile du défunt. Lorsqu'il interroge le voisinage, il leur parle en anglais en leur expliquant être tantôt journaliste de la BBC, tantôt reporter de la ZDF.

«La Tunisie usera de tous les moyens à sa disposition pour tirer cette affaire au clair et poursuivre les auteurs du crime, a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse. Nous allons médiatiser cette affaire auprès de l'opinion publique internationale et il se pourrait que nous allions vers l'internationalisation de cette affaire».

Copyright © 2016 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.