Tunisie: Commentaire - L'Intérieur a-t-il le droit de ne pas savoir ?

L'assassinat d'un citoyen tunisien par des services de renseignements étrangers est un crime d'Etat qu'il s'agit de dénoncer et pour lequel il est vital d'obtenir une réparation à la hauteur du préjudice majeur subi par la Tunisie, par son peuple, par le défunt et par sa famille.

Il s'agit d'une flagrante violation de la souveraineté nationale qui exige que notre sécurité et nos renseignements s'arment, à l'avenir, d'une meilleure vigilance pour garantir au mieux l'étanchéité de nos frontières face aux menaces multiples qui guettent notre intégrité et celle de nos citoyens, à l'heure où le terrorisme et la criminalité internationale n'épargnent plus aucun pays.

Le fait que le ministère de l'Intérieur affirme tout ignorer des activités du martyr Mohamed Zouari, en qualité de résistant au sein de la branche armée du Hamas, n'est, en effet, pas de nature à rassurer les Tunisiens quant aux risques encourus.

Alors que le débat sur le «retour» de jihadistes du front interpelle et inquiète de larges franges de l'opinion, il est effectivement peu sécurisant d'apprendre que des personnalités de la trempe et du niveau scientifique de Mohamed Zouari ne sont ni protégées ni même fichées par nos services de police. Elles qui sont, à l'évidence, des cibles majeures pour les renseignements ennemis.

Les énormes progrès accomplis, ces deux dernières années, en matière sécuritaire et dans la traque des terroristes et des trafiquants d'armes l'ont également été de par les faiblesses constatées et les prises de conscience conséquentes. Les faiblesses notées à l'occasion de l'assassinat de Mohamed Zouari pourront servir à relancer le renseignement et à resserrer l'étau sur ceux qui se sont habitués à considérer la Tunisie comme une prise facile.