Algérie: Film amazigh - Difficulté de réalisateurs à équilibrer l'image et le son

Cette "négligence" de l'aspect technique et esthétique est due à "l'absence" de formation en matière de critique cinématographique, un métier qui a "quasiment disparu" ce qui fait qu'"on oublie d'en parler et que depuis 20 ans on aborde uniquement le thème (le fond de la production cinématographique) en oubliant que l'esthétique (qui représente la forme) existe", a-t-elle expliqué.

Revenant sur l'atelier d'analyse cinématographique qu'elle anime dans le cadre du FCNAFA, portant sur l'étude de séquences de trois grands films en langue amazighe ("La Colline Oubliée", "Machaho" et "La Montagne de Baya"), Latifa Lafter a indiqué que cette rencontre propose de "sortir des lectures habituelles" d'un film qui sont des lectures exclusivement thématiques et d'essayer "d'aller vers des lectures esthétiques."

Toujours concernant le volet construction cinématographique, Mme Lafer a indiqué qu'à travers les documentaires qu'elle a vu, elle a constaté que même si les réalisateurs "maîtrisaient très bien certains aspects techniques tel que le cadrage et le montage" il y a une "confusion" entre le reportage et le documentaire.

Cette "omniprésence et excès du son, devient du bruit à un moment donné et créé même une sorte de gêne lorsqu'on regarde les images, qu'on écoute le commentaire. C'est une gêne par rapport à une musique permanente du début à la fin du documentaire", a-t-elle expliqué, faisant remarquer que le silence, dans un film, "laisse le temps à celui qui regarde d'apprécier le reste du travail."

"Les commentaires sont souvent accompagnés par une bande musicale", a précisé à l'APS cette critique de cinéma qui anime un atelier sur l'analyse d'un film au festival culturel national annuel du film Amazigh (FCNAFA, du 17 au 22 décembre courant à Tizi-Ouzou) et qui a assisté lundi et mardi derniers à la projection de documentaires en compétition pour le prix l'Olivier d'Or.

