Algérie: Plusieurs activités prévues lors de la célébration du centenaire de Mouloud Mammeri en 2017

"Une réunion de restitution et de validation du programme définitif ainsi et du projet budgétaire aura lieu mi-février prochain", a indiqué Si El Hachemi Assad.

Un comité de coordination composé de personnalités scientifiques et culturelles a tenu sa première réunion samedi en présence d'un représentant du ministère de la Culture pour prendre connaissance des thématiques et du contenu de chaque axe d'activité envisagé pendant le centenaire.

Mouloud Mammeri est l'auteur de plusieurs romans dont l'Opium et le Bâton, adapté au cinéma, La colline oubliée adaptée également au cinéma mais en langue amazigh, Le sommeil du juste. Il a écrit également des pièces de théâtre, des recueils de poésies anciennes et des contes.

En plus du colloque, la manifestation prévoit, entre autres, un programme de réédition des œuvres de l'écrivain ainsi qu'une émission et une cérémonie d'oblitération d'un timbre postal à sa mémoire.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.