Angola: Le gouvernement facilite l'accès des devises aux opérateurs économiques

Luanda — Le gouvernement angolais maintient son engagement consistant à faciliter l'accès des devises aux opérateurs économiques, ce qui a permis de mettre sur le marché intérieur des fertilisants, semences et des charrues pour la traction animale, a déclaré mardi, à Luanda, le ministre de l'Agriculture, Marcos Alexandre Nhunga.

Selon le gouvernant, qui s'adressait aux cadres du secteur, attend que cette facilitation permette la récolte des résultats satisfaisants à la fin de la campagne de commercialisation en cours, et a noté que les facteurs climatiques, notamment, les chutes pluviométriques, ont été favorables à la production agricole, ce qui permet de mettre en perspective des bons résultats à la fin de cette saison.

Pour le ministre, en dépit de certaines contraintes et de la difficile situation économique que connaît le pays, le secteur a pu honorer ses engagements pris avec les partenaires et a connu une exécution budgétaire de 92 pour cent.

Le ministère de l'Agriculture compte conclure les projets en cours et entamer d'autres, conformément au budget approuvé et la mobilisation d'autres lignes de financement interne et externe.

"Nous comptons mettre en œuvre, dans les provinces qui n'ont pas bénéficié de projets de production en moyenne et large échelle, moyenne et grande, notamment, à Lunda Sul, Huambo et Cabinda, la production de maïs, soja, des haricots, pommes de terre, de la viande, des œufs et de poulet, pour assurer des emplois et la fourniture de produits agricoles aux marchés locaux", a-t-il dit.

Selon lui, il faut une attention particulière aux campagnes de vaccination animale, en permettant de cette façon, une augmentation de la production de viandes et le contrôle sanitaire d'animaux de compagnie.

Dans le cadre des perspectives pour 2017, Marcos Alexandre Nhunga, a dit que le secteur continuerait de prêter l'attention à la formation des cadres, et encourager les jeunes à embrasser la carrière d'agriculteur et devenir des futurs ingénieurs agricoles.