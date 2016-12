Angola: Limogeage de la commission exécutive de la « Sonangol Recherche et Production »

Luanda — La présidente du Conseil d'Administration de la Société Nationale des Hydrocarbures (Sonangol E.P), Isabel dos Santos, a limogé mardi la Commission Exécutive de la Sonangol Recherche et Production dirigée par Carlos Saturnino Guerra Sousa e Oliveira, suite aux fortes débilités de gestion, et conséquemment des détournements de fonds.

Un communiqué de presse parvenu à l'Agence Angola Presse (Angop) souligne que cette décision sera extensive aux membres de la commission exécutive de cette entreprise, étant également demis de leurs fonctions Carlos Alberto Figueiredo, Walter Costa Manuel do Nascimento, Guilherme de Aguiar Ventura et Ricardo Jorge Pereira Van-Deste.

Avec le limogeage de la commission exécutive, est désignée au poste de présidente de la Commission Exécutive de la Sonangol Recherche et Production, Isabel dos Santos, et sont nommés membres de cet organe, Edson Santos, Sarju Raikundalia, Bernardo Domingos et Carlos Cardoso, indique la note.

Le document précise qu'avec cette décision, le nouveau Conseil d'Administration de cette compagnie pétrolière devra travailler avec rigueur et transparence.

La Sonangol Recherche et Production est une filiale de la Sonangol, et a pour objectif l'exercice des activités de prospection, recherche et production des hydrocarbonates liquides et gazeux.

Opérant depuis 1994, actuellement elle produit 46.000 barils par jour, et est partenaire de plusieurs blocs en Angola, au Brésil, à Cuba et en Irak.