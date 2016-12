Libye: Le Pentagone annonce la fin de ses opérations contre l'EI à Syrte

Les militaires américains sont venus à bout des combattants de l'EI en utilisant un matériel sophistiqué : avions de chasse, drones et navires ont pilonné les positions de l'EI à 495 reprises. L'opération avait pour but d'aider les forces libyennes à chasser les extrémistes islamistes de la ville de Syrte.

« En partenariat avec le gouvernement libyen d'union nationale, l'opération a été un succès et a permis de repousser les djihadistes », a estimé le centre de commandement qui gère la région Afrique. « Nous sommes fiers d'avoir soutenu cette campagne pour éliminer l'EI de la seule ville qu'il contrôlait en dehors de l'Irak et de la Syrie », a affirmé Peter Cook, porte-parole du Pentagone.

