Afrique Centrale: Villes africaines les plus chères - 5 d'Afrique centrale dans le Top 10 et 2 dans le top 10 mondial

Il s'agit de: Luanda en Angola (1er rang); Kinshasa en RD Congo (2ème rang); Libreville au Gabon (4ème rang); Pointe Noire (5è rang) et Brazzaville (6ème rang) au Congo; Yaoundé au Cameroun (9ème rang) et Ndjamena au Tchad (10ème rang), dans le top 10 africain. Luanda et Kinshasa, respectivement 2ème et 10ème rang, dans le top10 mondial.

A l'échelle continentale, Luanda est suivie par Kinshasa, la capitale de la RD Congo, 10ème à l'échelle mondiale. Après vient Khartoum la capitale du Soudan, qui vient de passer de la 53ème place à l'échelle mondiale à la 21ème place, à cause d'une hausse vertigineuse de l'inflation et de l'arrimage de la livre soudanaise au dollar américain. Viennent ensuite Libreville (4ème rang), Pointe Noire (5ème rang), Brazzaville (6ème rang), Conakry (7ème rang), Abidjan (8ème rang), Yaoundé (9ème rang) et Ndjamena (10ème rang), à l'échelle africaine.

Le classement couvre 450 villes à travers le monde et les calculs s'appuient sur un panier de biens de consommation courante, tels que la nourriture, des articles ménagers, les services de loisirs, les vêtements, les prix des restaurants, l'alcool et le tabac.

Deux villes d'Afrique centrale font partie des villes les plus chères au monde. Il s'agit de Luanda (2ème rang) après Tokyo (Japon), et Kinshasa (10ème rang) après Zurich (Allemagne- 3ème rang), Genève (Suisse- 4ème rang), Yokohama (Japon-5ème rang), Bâle (Suisse-6ème rang), Nagoya (Japon- 7ème rang), Berne (Suisse - 8ème ), et Osaka (Japon - 9ème rang).