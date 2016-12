Gabon: Protection des institutions gabonaises - Jean Ping mis en garde par le ministre de l' Intérieur

Dans l'optique d'anticiper la sauvegarde des institutions de la République et protéger ceux qui les incarnent, le ministre gabonais de l'intérieur, Lambert Noel Mata, a mis en garde l'opposant Jean Ping contre toute tentative de sortir de la légalité.

Selon l'orateur, quiconque tentera de sortir de la légalité doit répondre devant les instances judiciaires du pays. Car, le Gabon est un Etat de droit qui ne saurait laisser personne, quel que soit son grade ou son statut, décider à mettre en mal et en cause les institutions de la République et surtout, ceux qui les incarnent. « Le processus électoral est terminé et toutes les voies de recours ont été épuisées. Ainsi, le gouvernement ne peut plus accepter les propos irresponsables tenus par certains acteurs politiques animés par un esprit de haine et de violence. Un esprit qui est devenu pour eux, la seule motivation de leur engagement », a déclaré le ministre de l'Intérieur.

En effet, cette mise en garde fait suite à un constat selon lequel, l'opposition gabonaise serait en conclave à la demande de Jean Ping qui ne cesse de revendiquer la victoire. Car pour lui, toutes les options sont possibles pour imposer l'alternance à la présidence de son pays.