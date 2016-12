Congo-Kinshasa: Dialogue inclusif - La CENCO annonce la reprise des pourparlers ce mercredi

Plusieurs incidents ont en effet émaillé des manifestations organisées depuis lundi par des mouvements citoyens pour exiger le départ de Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat selon la constitution est arrivé à la fin le 19 décembre à minuit.

Dans une déclaration politique commune publiée à l'issue de la plénière de samedi, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et le Front pour le respect de la constitution avaient constaté qu'il subsistait des divergences profondes concernant notamment la fin du mandat du président de la République, le fonctionnement des institutions après le 19 décembre 2016 et l'engagement du président Kabila à ne pas briguer un 3ème mandat».

