Angola: Lunda Sul - La gouvernante provinciale en faveur de la consolidation d'Etat

A cet effet, Candida Narciso a dit qu'il était nécessaire le renforcement et l'établissement des relations humaines cordiales, pacifiques et de respect mutuel dans la société, garantissant, de cette forme, la sécurité, l'ordre et la tranquillité publique.

D'autre part, la gouverneure de Lunda Sul a reconnu que les Angolais sont des héritiers d'un sol et sous-sol, où l'on peut tout soustraire, pour diversifier l'économie du pays et, par conséquent garantir le bien-être de la population.

Selon la gouvernante, la période économique que l'Angola traverse exige de tous les Angolais de solutions créatives et efficaces pour surmonter les défis, accréditant toujours dans un future meilleur et prometteur, profitant des ressources naturelles que regorge l'Angola.

Cândida Narciso a fait cette déclaration, lors de la cérémonie de présentation de vœux de fin d'année, ayant souligné qu'avec la paix, la démocratie et la stabilité, les Angolais réussiront à vaincre tous les défis dans le domaine économique, social et politique.

Saurimo (Angola) — La gouverneure de la province de Lunda Sul, Cândida Narciso, a déclaré ce mercredi, à Saurimo, chef-lieu de cette province, que les Angolais ont besoin de maintenir le pays en paix et avec stabilité, en consolidant graduellement la démocratie et les Institutions d'Etat.

