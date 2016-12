Cameroun: Medcem Cameroun - La 4ème cimenterie inaugurée

Installée dans la zone portuaire à Douala, elle entend produire plus 600 000 tonnes de ciment par an.

Le Cameroun compte désormais quatre cimenteries depuis vendredi dernier. Philémon Yang, le Premier ministre a inauguré la cimenterie Medcem Cameroun, une usine implantée dans la zone portuaire de Douala. Medcem Cameroun est la 3e cimenterie a s'installé à Douala en deux ans. Elle fait du Cameroun, la capitale de l'Afrique Centrale en matière de cimenterie.

Ce partenariat entre le Cameroun - Turquie a vu le jour grâce à la loi de 2013 portant incitation à l'investissement privé. Le projet Medcem Cameroun a pris corps lors de la visite du Chef de l'Etat à Ankara en 2013. En septembre 2014, une convention de plus de 20 milliards avait été signée entre les deux parties pour l'augmentation de l'offre du ciment au Cameroun La partie turque veut octroyer 200 emplois directs pour 600 indirects.

De la bouche d'Ernest Gwaboubou, le ministre des Mines, de l'industrie et du développement technologique, l'on a appris que la nouvelle cimenterie est contrôlée par le consortium Eren holding .Entre 5 et 10 ans, elle va bénéficier des exonérations appliquées sur les entreprises privées pendant leur période d'installation et de production.

Prenant la parole, Taha Ozbey, le directeur général de Medcem a prié le Premier ministre de transmettre son message de remerciements au président de la République. Medcem Cameroun propose deux variétés de ciment que sont le Cpj 35 et le Cem II. La première est indiquée pour le béton courant faiblement ou non armé.

La 2ème est utilisée pour les travaux de toute nature. La cimenterie Medcem permettra au Cameroun de porter sa production annuelle à 4,3 millions de tonnes. Seulement, plusieurs consommateurs ne comprennent pas la faible tendance baissière du prix du sac de ciment au Cameroun malgré la concurrence.

Medcem s'est aligné sur la grille tarifaire pratiquée par Cimaf, Cimencam et Dangote, les trois autres usines. Le prix du sac de ciment oscille toujours entre 4550 et 4600 Fcfa. Avec son partenaire Quifferou, Medcem Cameroun entend produire et distribuer entre 600 000 et un million de tonne par an.