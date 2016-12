Cameroun: Fin d'année... - Les soldes battent leur plein

Même si l'ambiance des fêtes de fin d'année ne se fait pas encore beaucoup ressentir les commerçants professionnels et occasionnels eux, ne se font pas prier pour investir les rues et les marchés pour « liquider » habits, jouets, aliments parfois de qualité douteuse afin d'augmenter leur chiffre d'affaire

10h45 7 décembre. Les premiers rayons du soleil sont de plus en plus brûlants. Malgré la chaleur étouffante, le marché de Mokolo grouille de monde. Derrière les baraques ouvertes, vendeurs et vendeuses exhibent leurs produits. D'autres, ambulants prennent d'assaut les allées du marché. Par centaines, les clients déambulent dans ces allées. La foule grossit au fil du temps. La circulation dans ce marché est quasi difficile.

Depuis le carrefour des sapeurs à la rue vers l'intérieur du marché, c'est le bouchon. Le marché des vêtements est des plus animées. Chaussures, jouets, gadgets, versés pêle-mêle sur le sol. « Liquidation, liquidation... 2500 FCFA est devenu 1000FCFA. Ne ratez pas l'occasion », crie une vendeuse assise devant son étalage de chaussures. Selon les explications de Gisèle B vendeuse, « ce sont des nouveautés apportées par les Chinois qu'on devrait vendre à 1200 FCFA, mais j'ai enlevé les 200f pour vite les liquider », déclare-t-elle.

Deux pas plus loin, une autre vendeuse crie juste « Liquider » pour attirer la clientèle. « J'ai des chaussures de 700 f jusqu'à 10.000, 150.00f. Si tu cries 15000 ou 10.000, qui va venir vers toi ? Le pays est dur et tout le monde cherche ce qui est moins cher. Lorsque les clients voient de loin de belles chaussures et on dit 700f, ils viennent voir d'abord », explique une autre vendeuse de chaussures. Anita, une cliente confirme, « Lorsqu'on entend les prix comme 700, 1000 F ou 1500 F, ça attire l'attention ».

Mais, poursuit-elle : « Les chaussures mises en liquidation se gâtent vite. J'en ai acheté l'année dernière à 1500f et je les ai portées deux fois seulement car elles m'ont lâchée ». A quelques jours de l'échéance, la clientèle dans les grandes surfaces augmente considérablement. Un constat fait par Solange A, responsable caisse dans un supermarché : « nous remarquons que les clients commencent à acheter les jouets, gadgets et autres effets vestimentaires de leurs enfants. D'autres s'approvisionnent déjà en produits comestibles et autres », atteste-t-elle.

Une occasion en or

La période des soldes, qui a pour but d'écouler une partie d'une collection invendue, est une occasion en or pour les consommateurs d'aller à la recherche des bonnes affaires. Cette pratique de fin d'année initiée par les promoteurs des grandes surfaces n'est pas pour déplaire aux consommateurs. C'est aussi, pour les commerçants, le temps des vaches grasses puisqu'ils réalisent leur chiffre d'affaire annuel pendant ces quelques semaines. Les tentations sont donc fortes d'appâter les clients par tous les moyens, parfois au mépris de la morale.

Avec la liquidation qui prend plusieurs formes à savoir la « fausse liquidation », le reversement sur le marché des invendus de l'année qui s'achève voire les produits périmés, les acheteurs ont intérêt à méfier des produits qui leur sont proposés. Il y a surtout des denrées alimentaires périmées qui sont déversées sur le marché. Des macaronis, des boîtes de conserves, de tomate dont la date de péremption est arrivée sont déversés sur le marché et vendus à vil prix. Et pour parvenir à écouler ces produits impropres à la consommation, les vendeuses ont toutes les techniques possibles.

Par exemple, elles se débrouillent pour effacer les des dates de péremption pour que le client ne se doute de rien. Des boîtes de sardines normalement vendues à 400F sont cédées à 500f le lot de 3. « Je ne propose pas des denrées alimentaires périmées à mes consommateurs. Si par ailleurs quelqu'un d'autre me fait pareil, cela va me déplaire», explique Ashley. Mais, Odette, ancienne consommatrice ayant fait l'expérience confesse « J'en prenais, mais la dernière fois, ça m'a amenée à l'hôpital. Si ces produits ne sont pas périmés, c'est que la qualité est douteuse ».