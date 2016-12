Congo-Kinshasa: Violences en RDC - Les évêques veulent trouver un accord avant Noël

Des négociations qui ont démarré à huis clos et dans un contexte toujours très tendu. A Kinshasa, militaires et policiers étaient toujours largement déployés dans une capitale globalement revenue au calme.

Les représentants du pouvoir et de l'opposition doivent encore répondre à plusieurs questions clés : sur le statut du chef de l'Etat après le 19 décembre, comment et qui pour gouverner les institutions pendant cette période de tansition, la date et la séquence des élections...

Le temps imparti est donc très court : un peu plus de deux jours. Et la marge de manoeuvre est très restreinte, tant les blocages étaient encore nombreux, samedi 17 décembre, lorsque ces discussions ont été suspendues.

En RDC, c'est dans un contexte tendu que les discussions ont repris sous l'égide de l'Eglise catholique entre majorité et opposition à Kinshasa. L'objectif des évêques congolais est donc de sortir de l'impasse et d'éviter de nouvelles violences. Les négociations ont commencé ce mercredi après-midi avec un ultimatum lancé par les évêques.

