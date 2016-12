Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Cara obtient le soutien de plusieurs sponsors

La double cérémonie de la commémoration des 186 ans de la mort de Simon Bolivar et de la… Plus »

Le général Jean François Ndenguet, quant à lui, a remercié l'ensemble des sponsors. « Ils sont les artisans de la renaissance de Cara », a-t-il dit avant de souligner qu'en s'engageant à soutenir l'équipe de Cara, ces sponsors contribuent à la préservation et la pérennisation du patrimoine national sportif congolais qui n'est autre que ladite équipe. Le président d'honneur des Aiglons a saisi l'occasion pour attirer l'attention des joueurs sur la partition qu'ils doivent jouer, d'autant plus que les fonds que les sponsors mettront à la disposition du club serviront à leur prise en charge. Encore faudrait-il qu'ils le méritent par rapport au rendement sportif. « Vous avez l'impérieux devoir d'être à la hauteur des attentes du club », a dit Jean François Ndenguet, s'adressant aux joueurs et au staff technique. Le public sportif retient que l'aide des sponsors est capitale et décisive pour la vitalité de Cara. Le souhait est de voir d'autres sponsors se lancer dans le soutien des équipes qui, trop souvent, ne dépendent que des poches de leurs dirigeants.

Pas de football de haut niveau sans financement conséquent. Les dirigeants de Cara, conscients de cette réalité, ont fait des mains et des pieds pour convaincre les sponsors : Bureautop, Congo-télécom, Park and shop ainsi que le groupe saoudien. Ce groupe de sponsors a donc résolu d'apporter sa pierre à l'édification du sport congolais en commençant par le club des rouge-et-noir, La moga d'or pour les intimes. C'est donc 34 ans après que l'équipe de Cara retrouve les sponsors, puisque en 1982 le club avait signé son premier accord de sponsoring avec Kronenbourg. Depuis, un grand passage à vide...

