Congo-Brazzaville: Tourisme et loisir - Le marché de noël ouvert officiellement au public

Le lancement officiel de la première édition du marché de noël a eu lieu le 20 décembre à Brazzaville, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'Etat en charge de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat, Claude Alphonse Nsilou.

Durant cette période de fête de noël, les brazzavillois partageront des moments chaleureux et d'union. Organisé par le ministère du Tourisme et des loisirs, ce marché de noël situé sur l'avenue de la patte d'oie, non loin du stade Alphonse Massamba Débat compte près de trente stands diversifiés. On y trouve des jouets, objets d'art, jeux d'animation, espaces de restauration, débits de boisson, etc.

La ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan Nonault a fait indiqué que « ce marché valorise le savoir-faire de nos artisans, la richesse de notre culture et de notre patrimoine. En cette période où plus que jamais, nous devons cultiver les valeurs d'amour, de tolérance, de fraternité et de paix ».

Elle a par ailleurs rassuré le public de la sécurisation des lieux .« Nous avons travaillé avec les différents corps de métier de la police qui assurent et garantissent la sécurité. Sur le plan médical, il y a une ambulance qui est là avec les structures sanitaires », a -t-elle notifié.

Quant au maire de l'arrondissement 2 Bacongo, Simone Loubienga, elle souhaite que ce marché de noël soit similaire à celui de Strasbourg en France. « C'est un espace convivial d'échanges et de brassage qui attirera des grandes foules. A l'instar du marché de noël de Strasbourg qui fait la fierté de la France, par l'attraction qu'il exerce sur le tourisme du monde entier. Nous souhaitons que le marché de noël de Brazzaville puisse connaitre le même rayonnement » , a-t-elle déclaré.

Elle invite de ce fait le public brazzavillois à venir nombreux visiter les différents stands.

Pour sa part, le ministre de la Culture et des arts, Léonidas Mottom a salué l'initiative en ces termes: « Dans l'organisation de cette foire il y a une grosse partie culturelle. Plusieurs de nos ministères s'expriment, il y a un tout dans un seul endroit, c'est une très bonne chose ».

Notons que cette foire prendra fin le 30 décembre prochain.