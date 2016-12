Congo-Brazzaville: Parlement - Le Sénat entérine la mise en place des Conseils consultatifs nationaux

La chambre haute du Parlement a entériné, le 21 décembre, quelques projets de loi, parmi lesquels, le projet de loi portant loi organique déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil national dialogue, en application de l'article 229 de la constitution.

Au total cinq affaires ont été examinées et adoptées au cours de cette séance plénière, organisée dans le cadre de la quarante troisième session ordinaire, sous la direction de son président, André Obami Itou.

Le Conseil national de dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de la recherche du consensus entre les forces vives de la nation, sur les grands problèmes d'intérêt national.

Les sénateurs ont aussi entériné, à l'unanimité, le projet de loi portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles ainsi que celui déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la Société civile et des Organisations non gouvernementales.

Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale de l'opium, présenté par la commission Santé, affaires sociales, famille, genre et environnement a été aussi adopté par les sénateurs.

L'opium est une plante qui produit une variété de drogues avérés nocifs à la santé, et très dangereux pour l'organisme.

La Convention a pour objectif de combattre progressivement sur tout le territoire national, l'importation et l'abus de cette drogue et de tous les autres psychotropes tels que la morphine ; la cocaïne ainsi que d'autres drogues préparées ou dérivées.

« Nous devons lutter efficacement contre l'importation de ces drogues que nos jeunes utilisent abusivement et qui leur permet de commettre des actes inciviques. C'est pour cela que nous plaidons à ce que le Sénat adopte cette loi », a lancé le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Pierre Mabiala, qui a co-défendu ledit projet de loi avec son homologue en charge du Commerce extérieur et de la consommation, Euloge Landry Kolélas.

Cette convention engage les parties contractantes entre autres, à édicter des lois et règlements efficaces pour contrôler la production et la distribution de l'opium brut ; empêcher l'exploitation de l'opium vers les pays qui auront interdit l'entrée.