Congo-Brazzaville: Compétitions africaines de clubs de football - Les représentants congolais fixés sur leurs adversaires

La double cérémonie de la commémoration des 186 ans de la mort de Simon Bolivar et de la… Plus »

À l'issue de ce tour préliminaire, les 16es de finale avec les clubs exemptés du tour préliminaire, puis des barrages face aux reversés de Ligue des champions attendent les rescapés. La phase de groupes comptera pour la première fois 16 équipes, soit le double des années précédentes. Comme la Ligue des champions le tour préliminaire aura lieu du 10 au 12 février et la phase retour du 17 au 19 du même mois. Ici, les clubs comme Recreativo Libolo, ASEC Mimosas, Smouha, Kaloum, Djoliba, 11 Créateurs, Sanga Balende, Ahly Shandy, Azam, Club Africain, CS Sfaxien et Zesco sont exemptés du tour préliminaire.

Diables noirs, par contre, débutera la compétition à l'extérieur (au Burkina Faso) pour attendre son adversaire, RCK, de pied ferme à domicile. Le club burkinabè n'a pas un grand parcours, en termes de participation, en compétition africaine. Pourtant, l'équipe qui en découdra avec les Diablotins sont champions du Burkina Faso en 2005 et 2016, vainqueurs de la coupe du pays, 1994, 2012 et 2016.

Les matchs aller de la Ligue africaine des champions se disputeront dans l'intervalle du 10 au 12 février 2017. Les retours sont prévus du 17 au 19 du même mois. AC Léopards de Dolisie recevra UMS Loum dans son fief : la capitale de l'or vert pour la manche aller avant d'effectuer le déplacement du Cameroun une semaine plus tard. USM Loum, soulignons-le, est une équipe créée en 2011. Son palmarès est nanti d'un titre de champion du Cameroun 2016 et de la Coupe du Cameroun 2015. L'adversaire des Fauves du Niari sera donc à sa première participation en compétition africaine en cinq d'existence à peine.

Copyright © 2016 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.