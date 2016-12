Congo-Kinshasa: Nouvel appel du pape aux Congolais - « Soyez des artisans de paix ! »

Évoquant cette rencontre, le pape a lancé mercredi surtout en direction des hommes et femmes politiques du Congo : « Que ceux qui ont des responsabilités politiques écoutent la voix de leur propre conscience, sachent voir les cruelles souffrances de leurs compatriotes et aient à cœur le bien commun ». Le pape a, malgré tout, l'espoir que ce Noël ouvrira « des chemins d'espoir » pour l'ensemble des Congolais.

Hasard du calendrier lundi, le pape était revenu sur la situation au Congo en recevant en audience le président et le vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, choisie par la classe politique pour jouer le rôle de facilitateur dans le dialogue en cours. Mgr Utembi Tapa, archevêque de Kisangani et président des évêques du Congo dont le rendez-vous avec le pape avait été programmé longtemps auparavant, avait indiqué être venu «partager au pape les craintes de l'Église catholique et du peuple congolais tout entier autour de la situation » que vit le pays.

Copyright © 2016 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.