Congo-Brazzaville: Education - La Stratégie sectorielle de l'éducation bientôt dans sa phase de mise œuvre

L'atelier d'élaboration et de validation du plan d'actions national de mise en œuvre de la Stratégie sectorielle de l'éducation (SSE) 2015-2025 est organisé du 21 au 24 décembre à Brazzaville par le gouvernement en collaboration avec ses partenaires

Après son appropriation par les différents acteurs du système éducatif congolais, la SSE sera bientôt dans sa première phase d'exécution couvrant la période de 2017 à 2018. Sa mise en œuvre est une phase importante pour les initiateurs car elle constitue une avancée déterminante dans la marche inébranlable de la modernisation du système éducatif national. Selon le président du groupe des résultats de l'éducation de base, Pierre Ngouala, les ateliers départementaux de l'enseignement sur l'élaboration des plans d'actions locaux doivent servir de base à l'élaboration et à la validation du plan d'actions de mise en œuvre de la SSE.

Pour des raisons d'efficacité et de pertinence, le travail des experts a, entre autres, concerné la collecte des données techniques, l'identification des activités et les indicateurs spécifiques à chaque département ainsi que l'élaboration des plans d'actions départementaux devant servir de base au plan national. « Dans cette heureuse marche de refondation totale de notre système éducatif dont le but est de créer une éducation de base pour tous de qualité, il peut nous être reproché de n'avoir pas pris en ligne de compte l'enseignement et l'alphabétisation. La SSE qui est globale, unitaire et intégrale, n'exclut aucun sous-secteur de notre système éducatif », a rappelé Pierre Ngouala, précisant que douze plans d'actions départementaux ont été élaborés, passant au crible toutes les informations clés et ciblées qu'exige un plan réaliste et proche des besoins locaux.

Présidant la cérémonie, en présence des représentants de quelques agences du système des Nations unies, le ministre Anatole Collinet Makosso a indiqué que le gouvernement avait besoin d'un plan d'action qui tienne compte des réalités spécifiques à chaque département du pays. Il s'agit, d'après le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, d'aller puiser dans les profondeurs des réalités de chaque circonscription scolaire les besoins propres de développement du système éducatif. « L'élaboration de notre plan d'actions de mise en œuvre de la Stratégie sectorielle de l'éducation devra répondre ainsi à une démarche scientifique, prospective et cohérente pour qu'elle ne soit pas une vue de l'esprit », a-t-il souligné.

« Riposter vigoureusement au discrédit permanent et humiliant dont est victime notre école aujourd'hui »

Il a également rappelé que la SSE est une politique de développement du système éducatif national visant trois objectifs majeurs. Il s'agit notamment d'offrir à tous une éducation de base de qualité dans l'espace de 10 ans ; répondre aux besoins en ressources humaines d'une économie émergente ; rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif. « C'est donc pour nous une phase pratique importante de la reconquête et du ressaisissement afin de redonner à l'école ce qu'elle a perdu en termes de valeurs. Il s'agit de la réhabiliter, de la moderniser pour qu'elle soit au diapason de l'école nouvelle tournée vers le développement, la formation de qualité et la performance », a poursuivi Anatole Collinet Makosso.

Il a, par ailleurs, appelé les uns et les autres au sérieux et à la responsabilité de tous ceux à qui incombe la tâche d'élaborer ce document. « Il ne doit être ni oublié ni laissé pour compte un seul détail qui pénaliserait l'efficacité de la réalisation des objectifs que nous nous sommes donnés pour l'intérêt que nous accordons à l'école. Que l'acte que nous devons poser soit une riposte vigoureuse au discrédit permanent et humiliant dont est victime notre école aujourd'hui », a conclu le ministre en charge des questions de l'Education de base.