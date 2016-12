Burkina Faso: Maca - Le procès des militaires qui projetaient de libérer les prisonniers renvoyé au 5 janvier

« J'étais triste, maintenant je souris vous voyez que c'est dans vos micros que nous apprenons que le procès a été renvoyé. Le plus important pour nous était d'avoir le temps nécessaire pour assurer la défense. Nous sommes en matière criminelle et les inculpés encourent la peine de mort.

Immédiatement ils se sont déportés collectivement du dossier et pour marquer leur désapprobation, ils ont quitté la salle d'audience. Constatant leur absence, (seuls les deux avocats choisis sont restés et ils ont refusé de défendre les autres accusés dont les avocats ont quitté la salle), le tribunal a finalement décidé de renvoyer le dossier au 5 janvier 2017 pour la poursuite du procès.

Le procès du caporal Madi Ouédraogo et autres, inculpés pour association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre n'a pas eu lieu ce mercredi 21 décembre 2016. Le tribunal a décidé de le renvoyer au jeudi 5 janvier 2017 car les avocats commis d'office ont quitté collectivement la salle d'audience après le refus des magistrats d'accéder à leur requête de report de deux semaines.

